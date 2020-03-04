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六南亞賊閃電劫金行 一分鐘掠90萬元金飾

2020-03-04 列印
　　元朗教育路一間珠寶金行發生劫案，昨晨十一時許，六名南亞賊配備一輛掛假牌的七人車駛至門外，當中五名戴口罩及手套賊人闖入金行，持刀賊人指嚇金行內五名男女職員，另外部份持斧頭及鐵錘賊人扑爆玻璃飾櫃，伸手入內取走約三十件共值約九十萬元的金飾，得手後登回賊車逃去，整個犯案過程約一分鐘。警方接報到場時，賊蹤已杳，案中無人受傷。

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