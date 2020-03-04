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送你Airfree空氣消毒殺菌機

2020-03-04 列印
送你Airfree空氣消毒殺菌機
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　　疫情持續，Kelly日日戴口罩出街，焗到好唔舒服，一有機會就刻除低，吸下「新鮮」空氣！咪以為室內空氣比街上「安全」，其實屋企、辦公室都可能有病菌同病毒，亦積聚唔少污染物！好彩俾小妹留意到最近頭條Jetso App送緊歐洲製造嘅Airfree DUO空氣消毒殺菌機。

　　Airfree DUO同一般空氣清新機嘅過濾原理唔同，運用TSS高溫殺菌獨家專利技術，由陶瓷核芯產生攝氏二百度高溫，殺滅百分之九十九點九九空氣中嘅病毒、細菌、黴菌、有機過敏原及微生物！加上活性炭濾網，仲消除油煙味同二手煙味！雖然佢嘅體積同A4紙差唔多，但可以淨化二百四十平方尺內嘅空氣，可以二十四小時長開殺菌。想打造健康無菌家居又點少得佢！由即日起至三月十一日喺頭條Jetso App答中問題同Like Jetso App facebook，就有機會贏到榮獲歐盟工業設計大獎嘅Airfree， DUO空氣消毒殺菌機 （價值二千九百九十蚊）一部，名額十個，快啲下載頭條Jetso App玩遊戲啦！





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