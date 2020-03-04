﻿慢讀樂趣——速學整理人生

《小資女的人生整理術》是本團隊式製作的生活指南，甚麼叫做「小資女」，香港人對此有點陌生，原來這是一個既簡單又哀傷的身分標籤。



小資，是「小資產階級」之簡稱，那麼甚麼是「資產階級」？簡言之，從古至今，家有恒產者，就是「資產階級」，但社會是進步的，我們沒擁有房子，可是教育水平比工業革命時代大幅提高，大家總算有份工，而且主要是當服務業的「白領階級」，薪水還可以嘛，加上有學識和國際視野，只要更加努力，就可以追求經濟獨立。資產階級當不上，那就拿個安慰獎，叫做「小資產」吧！這階層的女士，姑且稱為「小資女」。



生活空間失序



「小資女」最緊要注意的是甚麼？整理。因為你跟我都是薪水有限、儲蓄不足、時間匆忙，所以大家都要善用資源，尤其是好多人都要住「納米屋」，面對「捨棄用不到的東西」的老大難題，買完又丟，未丟完又買，是「小資產」的矛盾。然而，行公司購物是情有可原，因為從碌卡破財的剎那，為你帶來「消費滿足」，有壓力紓緩效果，問題只是你有沒有遵守「買一件新的，返屋企放棄一件不用的」原則？



你看你成櫃都是四季衣服，可是四季都是穿放在就手位置的十件八件，其他變成「收藏」，不妙的是愈買愈多、愈塞愈密，生活空間開始失序，亂七八糟從衣櫃蔓延到每一個角落，影響你的生活效率。如果發覺自己近日有惡心、納悶，還不時乾咳的話，你有一半可能不是中流感，而是你家居太亂、無用衣物用品太多，如此混沌的環境令你不適，看看這本整理術，可能對你有用。



男生由銀包開始



你說你是個「小資男」，看這本書也適合嗎？當然適合啦，我告訴你，「小資男」最缺自覺性，你睇睇自己個銀包，係咪好似你咁款，內裏愈來愈脹，外邊愈來愈殘？點解？並非你銀包愈來愈多銀紙，而是好多過期又無用之優惠卡、帳單沒有依時清理。人到三十不想成為「油膩大叔」，就要學識「姿整」一下，洗臉用洗臉奶，三個星期一次理髮，是必須的習慣，等於錢包要袋好收好，得閒用布抹乾淨，清走裏面不是銀紙的雜物垃圾，那麼你同個銀包都會顯得精神爽利！



如果你是有志成家立室之「小資男」，婚前必學與「小資女」相處之道，因為最緊要愛情之外，還需要齊心合力整理好、協調好「二人世界」的空間。你大個仔啦，幫你由頭到尾執拾一切的媽媽，不會再好像「多啦A夢」般，出現在你與靜香之間。



當然，你已經榮升「資產階級」，達到馬克斯定義的真正富有一族，屬於資本主義社會的1%統治者，那就不必花時間，去英國請個管家算了！與此同時，「小資女」將不是你的結婚對象，你要追求的是名媛財女，恭喜你，順祝社會各階級鼠年順景！



《小資女的人生整理術》



作者：新星出版社編集部



譯者：胡毓華



出版：楓書坊文化出版社



售價：$100



文：王文宇 圖：摘自《小資女的人生整理術》



王文宇