﻿女馬主家犬證「染疫」 人傳狗首例 佛堂師父確診 疑是超級播毒者

北角「福慧精舍」爆發嚴重新冠肺炎疫情，再多兩人確診，累計十六宗病例，是本港多人染疫的處所。爆疫初期一度失去聯絡的男師父，其深喉唾液檢測為陰性，再抽樣本化驗後呈陽性。衞生防護中心揭發他在一月中旬至二月中上旬曾出訪四川峨嵋山，正追查他的外遊史，以確定他是否為佛堂的超級播毒者。此外，早前確診的女馬主，其家犬樣本呈弱陽性，顯示低程度受感染，相信為世界首宗人傳染狗隻的個案。



本港昨日新增四人確診感染新冠病毒，累計一百○四宗，並有一宗疑似個案。兩宗新確診病人均來自「福慧精舍」，其中一人為佛堂的男師父，四十三歲，居於佛堂內，他一直無出現病徵，上月二十三日起入住檢疫中心，上周五其深喉唾液樣本呈陰性，至本周一再抽取樣本測試結果不確定，他被送入院，昨天測試結果呈陽性。佛堂爆疫初期，他一度失去聯絡，佛堂亦一度拒絕給當局人員入內調查。中心追查發現，男師父一月十七日至上月十日期間曾到訪四川峨嵋山。



該師父首次的檢驗結果為陰性，或因他未受感染，仍在潛伏期，或早前曾受感染但一直沒病徵，現時他接近康復。她稱，未知他是否佛堂相關個案的「零號病人」。在一月二十五日至今到訪佛堂的人士，均會被列為密切接觸者。



女善信家傭中招



另一新確診者是一名五十七歲女子，她居於紅山半島，為確診佛堂女信眾的家傭，一直無病徵，至上月二十五日起在檢疫中心接受檢疫，前日其深喉樣本測試結果不確定，她被送入醫院，昨日測試結果呈陽性。



周巧兒兄嫂皆受感染



此外，確診女馬主周巧兒的兄嫂昨天亦確診，她一直無病徵，上月二十六日入住檢疫中心，前晚送院，最終確診；其丈夫早前亦確診。周巧兒所養的狗隻仍在漁護署的檢疫中心，漁護署對該狗隻作兩次病毒測試，結果發現其口腔及鼻腔樣本呈弱陽性反應，顯示狗隻低程度感染新冠病毒，很可能受人類傳染，相信為世界首宗案例。



女子印度返港病發



第四宗為輸入個案，涉及一名有長期病患的六十九歲女子，她居於跑馬地樂陶苑維勝閣。她一月三十一日至上月二十四日到訪印度。她上月二十三日在印度期間出現肚瀉，至二十四日由新德里乘國泰CX694航班抵港，她上周五發燒，曾兩度向一名中醫求診，前日到貝夫人普通科門診診所求醫。其深喉唾液樣本昨天證實對病毒呈陽性反應，她已入住律敦治醫院接受治療。