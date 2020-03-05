﻿兩湖北包機接244人返港 滯留孕婦最快下周產檢

政府昨天展開撤走滯留湖北港人的行動，兩班包機並接回二百四十四名港人，包括孕婦、小童及嚴重病患者，過程中有十四人無按原定計劃回港，當中三人體溫超標未能登機、一人屬陪同者，另外一名懷孕婦女改乘坐今日專機，九人臨時改變主意不跟隨包機回港。當局稱，懷孕三十周以上的返港孕婦，如病毒檢測呈陰性，將安排下周產檢。



首班包機有一百零九名乘客，全是滯留武漢港人，包括一名小童及兩名應屆文憑試考生，約昨午五時抵港。第二班機共一百三十五人，涵蓋武漢以外的港人，包括DSE考生、十多名孕婦及嚴重病患者，因登機人數較多，延遲至八時許起飛，約昨晚十時抵達，兩機合共接回二百四十四人。當局今天會再派遣兩架包機往武漢接回更多港人。



政制及內地事務局局長聶德權昨早帶隊到達武漢天河國際機場，四十多名政府人員穿上保護衣，核對登機港人的資料，並派發識別牌、登機證、防疫包，以及一封特首林鄭月娥的信。入境處處長曾國衞亦全身防護衣，安排港人登機。



上機港人必須戴上口罩，穿藍色保護衣。其間一名港人因有發燒徵狀，未獲准登機。飛機上，每位乘客均安排相隔一至兩個座位，以減低感染風險。



往機場途中無量體溫



有乘搭首班包機的港人表示，當局為他安排專車直達機場，但途中未有量度體溫；有位於武漢武昌區的港人，在機場高速被公安截查，扣留一小時後放行；有懷孕三十六周的港人則感謝港府的安排；但也有滯留湖北天門市的港人未能上機，但需回港覆診，希望港府能提供返港時間表。



有關港人抵港後，立即送往駿洋邨檢疫中心隔離，並安排在今日進行病毒檢測。民建聯葛珮帆引述當局指，返港孕婦將入住駿洋邨第二座，樓內設有小型醫護中心。醫管局總行政經理庾慧玲表示，有數名返港孕婦懷孕三十周以上，若她們的測試呈陰性，即使未過檢疫期，下周將安排轉至醫院進行產檢。