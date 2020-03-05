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﻿尿液糞便分離出病毒 內地籲提防污染環境

2020-03-05 列印
■北京機場旅客均戴上口罩。
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　　內地新冠病毒疫情持續，全國再多三十八人死亡，主要來自湖北。截至今晨零時，全國新增一百二十二宗確診，累計確診人數增至八萬零四百二十四人，二千九百八十四人死亡。懷疑是爆發源頭的武漢華南海鮮巿場，前日開始大規模消毒工作，預計三天內完成。

　　工作人員在巿場外圍拉起黑色防護網，身穿防護服的工作人員噴消毒藥水，疾控中心人員把部分物品放入膠袋帶走。

　　衞健委昨發佈新一版新冠病毒診療方案，指由於在糞便及尿液分離到病毒，應注意糞便及尿液對環境污染造成氣溶膠或接觸傳播，又指血清學檢查也是確診方式之一。並要求在救治工作中積極發揮中醫藥作用，加強中西醫結合。

　　北京新增三宗確診新型肺炎個案，兩宗患者分別來自伊朗及意大利，另一宗為本地個案，三人已送往指定醫療機構。
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