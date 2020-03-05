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﻿澳洲爆搶物資潮 超市廁紙限購

2020-03-05 列印
﻿澳洲爆搶物資潮 超市廁紙限購
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　　新冠疫情引發市民恐慌，繼本港、日本、美國等地，澳洲亦出現日用品搶購潮。超市貨架上的糧食、清潔用品、廁紙等日用品，被搶購一空。澳洲最大超市沃爾沃斯超市（Woolworths）宣佈，為確保更多消費者能夠買到產品，每個人限購四包衞生紙。總理莫里森呼籲民眾保持冷靜。

　　有居住在澳洲墨爾本的港人表示，起初只有華人搶購廁紙，當地人認為華人過於憂慮，但本周起，當地人亦加入搶購潮，連季隆（Geelong）等較少華人居住的城市亦缺貨。另有人擔心疫情爆發，囤積奶粉、意粉、罐頭等可存放的食物。
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