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﻿美股中段升547點

2020-03-05 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報二六四六四點，升五百四十七點；納指則報八八二○點，升一百三十六點。滙控美國預託證券價格見五十點九七港元，跌零點三八港元；騰訊則見三百九十六點九港元，升二點九港元。紐約期金報每盎司一千六百四十一點九美元，跌二點五美元；紐約期油則報每桶四十七點七五美元，升零點五七美元。
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