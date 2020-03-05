Bossini創辦人孫女 羅貝兒南韓抽脂亡

服裝品牌Bossini創辦人羅定邦的孫女羅貝兒Law Bonnie Evita，一月底在南韓首爾江南區進行抽脂和隆胸手術後死亡。其丈夫Danny Chi在香港入稟法院控告涉事整容診所Ollim Plastic Surgery，指控兩名醫生及一名護士涉嫌誤殺和偽造文件等罪名，並索取賠償。



服裝品牌Bossini創始人羅定邦的孫女羅貝兒Law Bonnie Evita，一月底在南韓首爾江南區進行抽脂和隆胸手術後死亡。其丈夫Danny Chi在香港入稟法院控告涉事整容診所Ollim Plastic Surgery，指控兩名醫生及一名護士涉嫌誤殺和偽造文件等罪名，並索取賠償。



三十四歲羅貝兒與丈夫Danny Chi結婚十年，育有一名七歲兒子。據《南華早報》報道，丈夫指控妻子的死全因整容診所疏忽、無能及貪婪，妻子的死是完全不幸、不必要的和非法。他說，妻子不能死而復生，只希望事件令其他人提高警惕，不要悲劇重演。



被注射K仔藍精靈 丈夫索償



報道指，涉事其中一名醫生向警方承認，手術當時沒有麻醉師在場，診所用機器處理麻醉藥及各類強度鎮靜劑，期間羅貝兒曾出現劇烈疼痛及不停抽搐，主診醫生指示向她兩次注射氯胺酮（K仔）及咪達唑侖（藍精靈）等鎮靜劑。當主診醫生移除她的左臂脂肪時，她的血氧飽和度大跌百分之八十，臉色蒼白、嘴唇變藍。救護員到場搶救時，羅貝兒口鼻出血，送院一個小時後宣告不治。



妹羅君兒五年前被綁架禁錮



丈夫Danny Chi要求診所作出賠償，包括因妻子去世和其可觀的年收入，及損失岳父羅家駒的三分之一遺產。他又透露，岳父事後曾收到涉事主診醫生的道歉訊息。據了解死者於二月十三日在南韓進行火化，並鑑於新型冠狀病毒的爆發，並不會於香港舉行葬禮。



二月二十六日是羅貝兒三十五歲的生日，不少親朋好友在她的社交網站留言，貼出昔日合照懷念她，朋友說她開朗、樂觀、善良，又形容她是「跌落凡間的天使」。死者羅貝兒胞妹羅君兒，於一五年四月曾遭六名匪徒綁架並禁錮在山洞多日，以勒索羅家二千八百萬元贖金，綁匪其後相繼在內地和香港落網。



