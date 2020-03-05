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藥劑師協會籲捐抗疫物資

2020-03-05 列印
■藥劑師協會呼捐贈抗疫物資，該會將優先派發給醫護及弱勢社群。
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　　香港藥劑師協會早前捐出二百盒口罩予醫護及有需要人士，並呼籲社會各界繼續捐款及捐贈抗疫物資，如口罩、消毒液、火酒及棉花等，再由其代為轉送社會各界，並將優先派發給醫護及弱勢社群。

　　港九藥房總商會理事長林偉文指，各大藥房已積極於東南亞、如菲律賓、泰國、日本及韓國等地搜購口罩，惟只能於當地零售點購買口罩，「批發商已經唔存在」，成本價亦由約一元升至兩元。他並強調， 現今抗疫物資成本仍然高昂，並非藥房故意抬高價格。他又指，曾與政府官員商討口罩價格問題，惟政府反應冷淡。

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