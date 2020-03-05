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病人術後失禁覆核獲批　醫委會須重審

2020-03-05 列印
　　二十九歲男子「K先生」於二○一五意外撞傷下體，到威爾斯親王醫院求醫，醫生替他緊急開刀檢查，豈料術後出現血腫、氣泡、失禁及不舉。

　　K先生於一六年間，兩度向醫務委員會投訴被拒受理，故入稟申請司法覆核，要求推翻初步偵訊委員會決定。高等法院昨天頒下判詞，批出司法覆核許可，委員會須重新審視K先生投訴，並支付是次訟費。

　　周家明法官於判詞中指出，初步偵訊委員會並無全面考慮所有證據，包括手術並非必要、醫生沒有解釋手術的潛在風險及出示所有真確的醫療報告等，亦沒有解釋拒絕受理其投訴的原因。
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