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跟車工辱國旗判社服令 律政司指刑期不足申覆核

2020-03-05 列印
■二十一歲跟車工於去年九月，在沙田新城市廣場及大會堂一帶踐踏及污損國旗，其後被判二百小時社會服務令。資料圖片
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　　二十一歲跟車工人涉於去年九月，在沙田新城市廣場及大會堂一帶踐踏及污損國旗，被控一項侮辱國旗罪，其後被判二百小時社會服務令。全國政協副主席梁振英曾質疑判刑過輕，律政司昨日在高等法院上訴庭申請刑期覆核。

　　申請覆核的律政司指出，原審裁判官低估案情嚴重性，沒有充份考慮加刑因素，如答辯人積極參與一連串行為，判刑明顯不足，原則上出錯。答辯方代表大律師沈士文則反駁指，感化官原先建議答辯人羅敏聰接受八十至一百二十小時社服令，裁判官已按案情提高至二百小時，如法官接納律政司的上訴申請，希望考慮以緩刑方式處理。上訴庭法官表示需時考慮，將於稍後以書面形式頒佈裁決。

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