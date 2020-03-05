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租置單位下周停止編配 買家擴至綠表人士

2020-03-05 列印
租置單位下周停止編配 買家擴至綠表人士
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　　特首林鄭月娥在去年的《施政報告》中，提出加快推售租者置其屋計劃內的四萬二千個貨尾單位。消息指，房委會建議下周三起，停止編配回收得來的單位，並預計於今年底或明年初推售，目標買家將擴至綠表人士。

　　該約四萬二千個未售出單位佔整個租置計劃屋邨單位的百分之二十二，當中較多位於屯門山景邨（見圖），其次為觀塘翠屏北邨及元朗朗屏邨，並以細單位居多。房委會擬將目標買家由租置單位的現租戶擴至綠表人士，並有意將回收單位於每年銷售居屋或綠置居時一併出售。

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