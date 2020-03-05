該約四萬二千個未售出單位佔整個租置計劃屋邨單位的百分之二十二，當中較多位於屯門山景邨（見圖），其次為觀塘翠屏北邨及元朗朗屏邨，並以細單位居多。房委會擬將目標買家由租置單位的現租戶擴至綠表人士，並有意將回收單位於每年銷售居屋或綠置居時一併出售。
租置單位下周停止編配 買家擴至綠表人士
該約四萬二千個未售出單位佔整個租置計劃屋邨單位的百分之二十二，當中較多位於屯門山景邨（見圖），其次為觀塘翠屏北邨及元朗朗屏邨，並以細單位居多。房委會擬將目標買家由租置單位的現租戶擴至綠表人士，並有意將回收單位於每年銷售居屋或綠置居時一併出售。
女馬主家犬證「染疫」 人傳狗首例 佛堂師父確診 疑是超級播毒者
北角「福慧精舍」爆發嚴重新冠肺炎疫情，再多兩人確診，累計十六宗病例，是本港多人染疫的處所。爆疫初期一度失去聯絡的男師父，其深喉唾液檢測為陰性，再抽樣本化驗後呈陽性。衞生防護中心揭發他在一月中旬至二月中...
2020-03-05
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英允華為參與5G建設 美再致函游說：不要採用
美國對中企的打壓持續。周二美國國會的二十名跨黨派參議員一同致函英國國會，要求重新考慮是否讓中國電訊設備商華為，參與當地5G網絡建設。是繼早前美國四十二名跨黨派眾議院議員發出聯署信後，又一聯署信。 這次聯署的二十名參議員包括：民主黨領袖舒默、共和黨的情報委員會主席伯爾等人。而信中指，華為對英國國家安全和隱私與經濟，均構成嚴重威脅，強烈敦促英議員重新考慮這個決定。 其實自英國政府一月宣佈，允許華為有限度參與5G網絡建設的消息，美方開始不斷游說英國不要採用華為5G設施的行動。 據美國之音報道指出，美英兩國正準備就貿易協定進行談判。報道指。美英貿易協定是被英國視為脫歐後...
2020-03-05
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超級星期二拜登橫掃南部州份 桑德斯加州報捷 彭博宣佈退選
過去數天獲得多位黨內猛人表態支持的美國前任副總統拜登，在「超級星期二」初選投票或黨團會議中銳不可當，橫掃南部各個州份。而其主要對手兼同被視為大熱門的資深參議員桑德斯，亦不甘示弱。在自己的家鄉和根據地佛蒙特州報捷，更拿下了科羅拉多州及最多黨代表票的加州。 據報，拜登分別在維珍尼亞州、北卡羅來納州、阿拉巴馬州、田納西州、阿肯色州高奏凱歌，還在中部的奧克拉荷馬州和北部的明尼蘇達州及麻省凱旋而歸。分析指，拜登在黑人聚居的南部州份揚威，反映出他得到大量非洲裔黑人選民支持。票站調查顯示，以維珍尼亞州和北卡州為例，每十名非洲裔黑人當中，便有六人支持拜登。 目前拜登主要對手桑德斯在另一最受...
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屋苑錄用家議價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，香港置業首席聯席董事陸文傑表示，大角咀港灣豪庭10座中層A室，面積392方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價696萬，議價後減至655萬獲首置客承接，呎價16709...
2020-03-05
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IMF 500億美元援助抗疫 拜登勢選總統飆杜指飆861點
美國聯儲局突然減息半厘，加上民主黨「超級星期二」初選結束，前副總統拜登選情回暖，美股三大指數早段曾升逾2%，杜指曾升逾600點。恒指期貨夜市升57點報26209點，低水13點。 拜登在被逾為「...
2020-03-05
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16強倒戈相向 朗尼無力驅魔
打比郡射手朗尼將於今晚英格蘭足總盃十六強，主場倒戈曼聯。然而，此子向來鬥紅魔表現欠佳，打比郡近期後防又欠穩，今仗還遇上盃賽特別醒神的魔童格連活特，今仗恐無力抵擋舊會大勝晉級，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（香港時間周五凌晨3:45直播） 朗尼曾效力曼聯十三季，故直言今仗意義重大：「我仍然心愛曼聯，但無疑希望己隊晉級。」這名三十四歲射手一月加盟打比郡以來，各賽事入四球，惟職業生涯不同戰線六鬥紅魔全敗，加上球隊近六仗英冠失十球，今仗縱有地利，恐仍無力越級挑戰。 格連活特盃賽專家 長江後浪推前浪，曼聯十八歲射手格連活特今季表現出色，尤其是在三項盃賽合共收錄六入球四助攻。主帥蘇斯克...
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今期最紅 i30 Fastback N 型辣雙全
今期韓國最紅產品是甚麼？相信除了KF94口罩，還有剛剛在港推出的現代i30 Fastback N，承傳去年推出i30 N掀背版的275ps馬力2.0 Turbo引擎和6速手波前驅組合，再配上流麗斜背形...
2020-03-05
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唔想將秘密帶入棺材 洪朝豐爆跟寶詠琴委屈舊戀事
今年1月5日「登六」的洪朝豐，形容60歲大晒，在社交平台宣佈「出櫃」！99年跟已離世17年的香港富婆寶詠琴高調相戀3年（中間曾分開及復合），曾結過婚有兒子，跟5個男仔拍過拖的洪朝豐由雙性戀變同性戀，坦...
2020-03-05
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社論——掃走黑心酒精除公害
為防感染可致命的新冠肺炎病毒，經常清潔雙手，至為重要。近日酒精、消毒搓手液等大行其道，但消費者務必小心選購，以防購入有損健康的劣貨。海關搜查新界區四間藥房，檢獲一批含甲醇假酒精，市民長期使用，會危害個人健康。在抗疫時刻，海關須加強派員，打擊無良商人，保障公眾健康。 酒精分甲、乙、異丙醇三類，只有後兩類適用於日常的消毒用途，如殺死手上的細菌和病毒。至於甲醇，屬工業使用品，人們不宜使用，人體長期攝入，輕則引起敏感，嚴重會傷害肝臟、致盲，甚至喪命。以甲醇冒充消毒酒精的行為，十分無良，但公眾普遍難以分辨，賠了金錢又傷身。 疫情持續，市面湧現雜牌酒精，又突然多了散裝聲稱有效消毒的小樽...
2020-03-05
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馬場浮世繪——梁家俊隔年再贏摩廄馬
梁家俊今季與大摩合作不多，之前只有兩次咁大把，但騎者昨晚與摩廄「精彩千里」人馬重逢即有好表現，爆出十三倍冷W。翻查紀錄，此對騎練對上一次攜手贏馬已是上年三月的「安騏」，事隔剛好一年。 馬場浮世繪
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