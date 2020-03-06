﻿入境暫停免簽 旅行團叫停 港人赴日 隔離14天

日本新冠肺炎疫情惡化，日本政府宣佈向爆疫的中國、韓國、香港和澳門實施局部「封關」，暫時取消港澳人士免簽優惠；首相安倍晉三宣佈，即使獲准入境，也要在指定地方接受隔離十四天。受消息刺激，康泰、永安、縱橫遊等旅行社紛紛取消即日起的日本團。鍾愛日本的港人，今年將無法欣賞櫻花的淒美。



日本確診病例昨天增至一千零四十七宗，其中三百三十六宗屬本土感染，十二人死亡。為此，日本政府宣佈，下周一起至本月底，加強對中國及南韓旅客的入境限制，措施包括取消已向中韓旅客發出的簽證，同時暫停香港及澳門的免簽證待遇；來自中韓兩國的人，只可乘坐飛機至成田及關西機場，入境後須在指定場所隔離觀察兩周，港澳旅客也一樣。當局同時要求中韓旅客不要乘坐日本的公共交通工具。



中韓旅客勿乘公共交通



旅遊業議會表示，今日起至本月二十九日，本港約有八十五個日本團，合共約一千六百人受新措施影響。旅行社將視乎日本的安排，決定是否取消有關旅行團。康泰、永安及縱橫遊三間旅行社公佈取消日本團。康泰將取消本月六日至三十一日的十五個團，涉三百名團友，他們可以選擇轉團、保留團費或退款。縱橫遊則取消十多個團，涉約三百名團友；永安亦暫時取消日本線，又指疫情爆發以來，生意額下跌八九成。



旅遊達人項明生對本報稱，新措施實施後，港人如要赴日，須自行向日本領事館辦理簽證，但他預料，疫情下，日方不會再發放旅遊簽證，只有商務、學生等簽證會獲考慮。他原訂在三、四月帶兩團赴日賞櫻及睇樓，現已取消。



旅遊界立法會議員姚思榮說，早前業界推平價韓國團，以挽救行情，不料韓國疫情嚴峻，出團人數大減，日本實施新措施後，將為業界帶來更大打擊。