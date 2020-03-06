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港鐵去年盈利跌逾25%

2020-03-06 列印
　　港鐵公佈上年度業績，受反修例事件影響，乘客量下跌，而設施受破壞，估計需花費六億元復修及更換，去年盈利一百一十九億三千萬元，按年下跌逾兩成五，並指預計新冠肺炎疫情對今年首兩月的財務影響約為十三億元。

　　港鐵行政總裁金澤培說，去年下半年發生社會事件，加上經濟轉弱及旅客減少，周一至周五的平均乘客量按年下跌百分之四點五，至五百六十一萬人次。

  他形容去年是港鐵有史以來最具挑戰的一年，社會事件令鐵路網絡受嚴重破壞，估計財務影響達二十三億元，需花費六億元復修及更換設施。

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