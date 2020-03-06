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李文亮等34離世醫護 獲追授「防疫先進個人」

2020-03-06 列印
李文亮等34離世醫護 獲追授「防疫先進個人」
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　　國家衛生健康委、人力資源社會保障部、國家中醫藥管理局三部個部門決定，追授疫情中過世的三十四名醫護人員為「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，當中包括有「吹哨人」之稱武漢中心醫院眼科醫生李文亮（見圖）。獲追授者可享省部級表彰獎勵獲得者待遇。

　　三十三歲的李文亮在官方尚未公開疫情前，就在醫生的群組中通知此事，但卻被警方以涉「散佈謠言」訓誡，在疫情大規模爆發後，被許多人稱為「吹哨人」，但不幸他感染疫症過世。獲追授者還有武漢武昌醫院院長劉智明，五十歲，他是首名醫院院長級人士因感染新冠病毒逝世。

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