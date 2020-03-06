﻿助食肆申抗疫基金資助﻿ ﻿張宇人：需時約兩周﻿

飲食業飽受新冠肺炎疫情打擊，政府出手援助，在防疫抗疫基金中撥出三十七億元，資助飲食業界，昨日起開始接受申請。飲食界立法會議員張宇人預計，經食環署審批的申請，需時約兩周，盼業界最快於三月內獲得資助款項，以應付僱員薪酬及租金。張宇人昨天舉辦飲食業申請抗疫基金資助簡介會，即場為合資格並營運中的食肆辦理基金申請，有逾千名業界人士出席。



張宇人昨日在尖沙咀舉辦飲食業申請抗疫基金資助簡介會，向業界講解資助計劃的申請資格及詳情，並即場為合資格並營運中的食肆辦理基金申請，有逾千名業界人士參與。



參與簡介會的商戶之一、在尖沙咀經營茶餐廳的凌小姐對計劃表示歡迎，她指餐廳每月租金約三十萬元，人工約四十萬元，但近日生意額由過往每日四至五萬元，大跌至每日只有約五千元，不少夥計須放無薪假，即使減價及提供外賣折扣優惠亦幫補不多，望資助能夠作為臨時應急錢。在土瓜灣經營食品製造廠的陳先生指，公司負責生產肉丸及炸魚皮，受食肆客戶生意影響，公司營業額跌兩成，現急需資金找付貨款。



張宇人指出，在過去一兩個月普遍食肆生意額大跌五至九成，尤其晚飯時段跌幅更大，其中機場食肆更只剩一成生意，預計本月飲食業失業率會達到百分之八至九。他又表示，不少同業反映急需現金流以支付員工薪金，故是次計劃會於申請當日起計兩星期內，把資助以劃線支票發放並寄往食環署記錄的持牌處所，解決業界應付僱員薪酬及租金等燃眉之急。



政府防疫抗疫基金中，食物業界資助計劃分為兩個資助類別，合資格並營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人可獲一次性二十萬元資助；而合資格並營運中的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠等持牌人則可獲一次性八萬元資助。申請人可由即日起在食環署網頁下載有關計劃申請表格，或於食環署各分區環境衞生辦事處索取，申請截止日期為五月四日下午五時。



