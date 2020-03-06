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美股中段跌530點

2020-03-06 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二六五六○點，跌五百三十點；納指則報八九○五點，跌一百一十二點。滙控美國預託證券價格見五十點九一港元，跌零點八九港元；騰訊則見四百零三點三四港元，跌二點八六港元。紐約期金報每盎司一千六百六十點四美元，升十七點三美元；紐約期油則報每桶四十七點○五美元，升零點二九美元。
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