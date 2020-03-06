第九場二班一八○○米。「喜蓮彩星」上仗在442場次角逐二千米時，是筆者的大題推介馬，結果在直路塞車之下負個半身位跑第六。今次此駒轉戰亦合發揮的千八米，上仗頭四名馬已不在陣，只剩下跑第五的廄侶「任我行」，理論上是收復前失的好機會，不過缺點是走光後已難望再有超筍分頭，故博一博以今日的我擊倒昨日的我。 上次喜歡「喜蓮彩星」，主要是因為出自332強組，在蝕了走內欄不利地之下只落後「時時有餘」兩個多身位，而後駒曾在332、390及442列陣，作為標準度尺最合適不過。 390場次二班千八米，串Q的正是出自332場次的「勇猛神駒」和「時時有餘」，要留意「轉數高」在此尾場賽事直路走內欄，其...

2020-03-08