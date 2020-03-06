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新世界5.5萬口罩贈少數族裔

2020-03-06 列印
　　新世界發展日前特別向香港族裔共融聯會捐出一批防疫物資，包括五萬五千個口罩，當中絕大部份為綁帶式口罩，以及一千個內有口罩、消毒噴霧、濕紙巾的「抗炎包」，供聯會派發予有需要的少數族裔人士，以便盡快緩解燃眉之急。香港族裔共融聯會共同創辦人毛漢前往有不少少數族裔學生就讀的地利亞修女紀念學校（協和），並聯同校方接收該批抗疫物資。

　　新世界執行副主席兼總經理鄭志剛於一月底宣佈，透過慈善基金捐出一千萬元成立「社區抗疫基金」，至今已先後透過多個非牟利機構派發逾一百萬個口罩。

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