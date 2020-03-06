警方表示，去年十月至今年二月，警方在全港多區接獲十七宗報案，指有騙徒在九龍及新界多區，乘搭的士、到便利店購物及購買手提電話時，懷疑利用偽鈔付款詐騙，使用偽鈔面值包括一百元、五百元及一千元，合共損失金額約十萬元。警方調查後，發現騙徒犯案時使用的偽鈔，是俗稱「練功券」假鈔，一般活躍於屯門、元朗、上水及紅磡區，趁店員或司機不留意或燈光昏暗的情況下使用偽鈔。
新界北總區重案組人員接手調查案件，根據情報分析及追查，鎖定一個偽鈔集團，經部署後前日進行代號「暗蜂」打擊，掩至屯門區多處地點，拘捕十名男女，檢獲面值共約三十萬元的偽製紙幣。
被捕七男三女，年齡介乎二十三至四十二歲。被捕者中有三人為港人，餘下為南亞裔人士，當中包括一名印度裔主腦，警方相信部份成員疑有黑社會背景。初步調查顯示，主腦以偽鈔面值百分之十售給成員犯案。被捕男女現正被扣留調查。有關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。
警方表示，該批偽鈔質素較差、沒有凹凸感等任何防偽特徵、上面印有「練功券」字樣及相同號碼，市民分辨鈔票真偽可以記住這四個特點。警方提醒市民，製造、保管、控制或行使偽製紙幣屬嚴重罪行，違例者最高可被判處監禁十四年，市民切勿以身試法。