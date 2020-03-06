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港29閒置天橋 荒廢最長39年

2020-03-06 列印
■申訴署指出，荃青交匯處的「斷橋」被閒置二十五年。
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　　申訴專員公署調查發現，本港現有共二十九處閒置的行車天橋路段或接駁口，全被閒置逾十年，其中灣仔司徒拔道山村台對上的接駁口更被閒置長達三十九年。公署建議，當局應定期檢視該些天橋路段或接駁口的規劃和發展情況，加強與地區游說工作。

　　申訴專員公署調查發現，現時在十三條位於不同地區的幹路或道路上，有共二十九處閒置的行車天橋路段或接駁口，當中，灣仔司徒拔道山村台對上的接駁口被閒置長達三十九年；德士古道荃青交匯處的「斷橋」被閒置二十五年。

　　公署指出，該些行車天橋路段或接駁口的周邊地區經歷數十年的變化與發展後，當局或已錯過利用它們發展新道路的黃金時機，建議政府定期檢視各閒置天橋路段的發展情況。

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