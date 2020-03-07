﻿建議自願留酒店報健康 隔離訊息「泰」混亂 港客轉旅遊點

新冠肺炎疫情嚴峻，繼日本前日對港實施新的旅遊限制，泰國昨天亦建議香港旅客入境後自願在酒店隔離，每日匯報健康情況，但說法含糊，並前後反覆。旅遊業界指詢問泰國團的客人大減，惟仍有港人在疫情下繼續旅行，尚餘的泰國團會如常出發；同時在日本的新措施實施前，本港仍有少量日本團出發。也有港人選擇轉到馬來西亞、斐濟及帛琉等地旅行。



路透社昨早引述泰國官員指，當局將對包括中國、香港、澳門、意大利、伊朗及南韓等疫情嚴峻的國家或地區的旅客，實施十四日的隔離檢疫措施。消息一度混亂。當地衛生部門其後澄清，不會強制隔離上述國家的旅客，只是建議他們家居或酒店隔離，並須每日匯報健康狀況，否則可能有處分。



有本港旅客昨早前往泰國旅遊前表示，航空公司也不確定消息；也有抵達泰國的旅客表示，入境時須填寫健康申報表，但毋須隔離。



日本：中韓入境客自付隔離費用



日本昨天進一步解釋下周一實施的新檢疫措施，只要求中國及韓國的入境人士乘私家車前往指定居所或酒店隔離，同時安排未有確定住處的人前往指定檢疫設施，費用自付。措施並非根據當地《檢疫法》強制執行，意味不具強制力。



旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，港人很喜歡到日本旅行，日本暫時取消香港的免簽證待遇，至少影響一百二十個日本團，涉及二千二百多人。她形容現時旅遊業界的境況「慘到不得了」，農曆年及復活節兩個旺季的生意額均已落空，亦不看好暑假檔期。



縱橫遊常務董事袁振寧則指，泰國新檢疫措施的消息剛傳出，昨早詢問泰國團的客人明顯減少，但他強調縱橫遊三月份尚有十二個泰國團，會如常出發，暫時只有少量旅客退團。他又指，旅行社前日雖取消十多個日本團，但本周六仍有兩個團出發，同時亦會繼續在四月至秋季接受日本團報名，如屆時措施仍生效，會安排旅客退款。



袁表示，本月旅行社的營業額同期比下跌近九成，但仍有少量遊客報團外遊，目的地包括馬來西亞、杜拜、澳洲、紐西蘭等地，現時五天四夜的大馬團約三千六百元。



另外，旅遊達人項明生說，現時少數外遊的港人，多數會選擇去東南亞國家，也會有人到斐濟、帛琉等「隱世小島」以避開疫情。



