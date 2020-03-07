﻿港增兩肺炎個案﻿﻿曾坐飛機恐大播毒﻿

本港再多兩人感染新冠病毒，累計至一百零七宗。新患者曾與另一名女確診者同遊西印度，該女子的丈夫沒有赴印亦初步確診。另有一名商人新確診，潛伏期間曾到倫敦和巴黎公幹。食衞局呼籲有意外遊人士要慎重考慮風險，留意港府外遊警示。另外，曾乘坐與確診及初步確診者相關五班航班人士，請聯絡衞生防護中心。



新患者包括一名八十五歲本地男子，一月三十一日至上月二十四日曾到西印度旅遊，返港後大部份時間在家，本月四日曾到長洲數小時。衞生防護中心追蹤個案時發現他有病徵，昨日確診。



八旬翁遊印遭團友傳染



同赴西印度女患者的丈夫沒有赴印，對病毒測試初步呈陽性，相信是被妻子傳染。該女患者於本月一日晚上亦在尖沙咀喜來登酒店出席婚宴，當時有十二圍賓客同場。同團另外二十人中，有七人正在加拿大，其中一名八十歲女子對病毒測試初步呈陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，她由上月下旬起不適，呼籲曾在上月二十九日乘坐國泰CX838的人士聯絡中心。



另有一名五十六歲印度籍男商人確診，在上月二十五日至本月四日曾到倫敦及巴黎公幹，返港當晚發病，翌日入院。患者上月十九至二十五日期間，在尖沙咀新東海商業中心上班。張竹君指由於患者潛伏期大部份時間不在香港，相信屬於輸入個案，但呼籲在本月三日曾乘搭英航BA0323商務艙，翌日乘搭BA27商務艙的人士聯絡中心。



印裔商人英法返港後發病



一名泰國確診者曾在上月二十九日即日來回泰國及香港探望親戚。張亦呼籲，當日乘坐CX250頭等艙及CX617商務艙的旅客聯絡中心。食衞局副局長徐德義呼籲有意外遊人士要慎重考慮風險，衞生署將按地區和風險，陸續推出健康申報制度。



