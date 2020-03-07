逾百確診個案 近四分一外地輸入

本港累計逾百確診個案，食衞局副局長徐德義指在首一百零五宗個案中，有二十四宗為輸入個案，另有三宗為輸入個案密切接觸者的確診個案；有二十七宗本地個案及可能本地個案，有五十一宗為相關個案密切接觸者的確診個案。在輸入個案中，有十三宗與內地旅遊史個案有關，十宗與鑽石公主號有關。另確診個案亦涉及二十九個群組感染，共八十四人，當中北角「福慧精舍」佛堂共有十八人確診。



醫管局派出的兩個小隊已為四百名由湖北返港市民抽取樣本化驗，其中二百一十七宗對新型冠狀病毒呈陰性，包括十三名孕婦，當中八人懷孕二十五周以上，她們被送往威爾斯醫院做產前檢查。醫管局總行政經理庾慧玲指孕婦本身無徵狀，測試亦呈陰性，醫護戴外科口罩已足夠。



另外，徐德義說，每個檢疫周期的名單可達二萬人，目前主要靠手機定位，或是電子手帶追蹤，指大部份人都遵從家居檢疫，有少數人違反後被當局發現並勸返。



