衞健委估計四月份，部份疫苗有望進入臨牀或者應急使用。科技部生物中心副主任孫燕榮指，抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」已經成為臨牀救治用藥，至今有二百八十五名患者使用，未發現不良反應。另外，一名五十八歲澳洲音樂家本月二日由台灣返國後確診感染新冠病毒。台灣中央流行疫情指揮中心表示，他於上月二十三日由英國經曼谷入境台灣，曾在台北的音樂廳和演奏廳演出。目前有二十一名曾與其接觸的人士需居家隔離。
內地新增16輸入病例 衞健委指風險正提高
衞健委估計四月份，部份疫苗有望進入臨牀或者應急使用。科技部生物中心副主任孫燕榮指，抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」已經成為臨牀救治用藥，至今有二百八十五名患者使用，未發現不良反應。另外，一名五十八歲澳洲音樂家本月二日由台灣返國後確診感染新冠病毒。台灣中央流行疫情指揮中心表示，他於上月二十三日由英國經曼谷入境台灣，曾在台北的音樂廳和演奏廳演出。目前有二十一名曾與其接觸的人士需居家隔離。
建議自願留酒店報健康 隔離訊息「泰」混亂 港客轉旅遊點
新冠肺炎疫情嚴峻，繼日本前日對港實施新的旅遊限制，泰國昨天亦建議香港旅客入境後自願在酒店隔離，每日匯報健康情況，但說法含糊，並前後反覆。旅遊業界指詢問泰國團的客人大減，惟仍有港人在疫情下繼續旅行，尚餘...
2020-03-07
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農業部：「蝗軍」侵中國機率低 強調當局機制成熟有能力應對
沙漠蝗蟲正在巴基斯坦肆虐，當局宣佈國家進入緊急狀態。面對沙蝗大軍的步步進逼，農業農村部種植業管理司司長潘文博周四表示，專家認為沙漠蝗蟲入侵內地的機率極小，但當局仍會採取措施將入侵風險降至最低，另四月會...
2020-03-07
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阿聯酋皇妃被綁架恫嚇出走 英國法院公開內情
杜拜統治者謝赫‧穆罕默德的二皇妃哈雅（Princess Haya Bint al-Hussain）尋求庇護的事件有新發展。法官裁定，謝赫‧穆罕默德作出一連串針對哈雅及孩子的行動，包括虐待和恫嚇，也曾經綁架他的另外兩名女兒，強逼她們回國。謝赫‧穆罕默德堅稱那是他的家事，又敦促傳媒尊重其家人的私隱。 四十五歲的哈雅是約旦國王同父異母的妹妹，下嫁給阿聯酋統治者謝赫‧穆罕默德成為二皇妃。她於去年四月帶同年幼兒子和女兒離家出走，先是去德國尋求政治庇護，後來入稟倫敦法院，要求法庭處理她與謝赫‧穆罕默德的關係。據報，案件於八個月前開審，哈雅也有出庭，多次流淚作供，表示擔心前夫不肯罷休，會...
2020-03-07
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OCEAN MARINI入場價654萬
本港新冠肺炎疫情持續，發展商暫緩推盤步伐多時，近日終有會德豐旗下的日出康城項目OCEAN MARINI出擊，繼日前上載樓書及示範單位後，昨日公佈首批101伙價單，兩房折實654.6萬入場。 會德豐地產...
2020-03-07
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美股再暴瀉 恒指插621點
美股隔晚再度急插969點，市場恐慌情緒升溫，恒指低開370點後，跌幅持續擴大，再度考驗二萬六支持，一度下瀉683點，低見26084點，收報26146，插621點，但全周仍微升16點。大市成交金額1194億元。 藍籌股近全線下跌 內地股市回吐，上證指數中止四連升，收報3034點，跌1.21%；深證指數收報11582點，跌1.1%；市場交投活躍，兩市成交合計9575億元人民幣。 藍籌股幾乎全軍覆沒，騰訊（700）一開市便失守400元關，收跌2.56%，報395.8元；友邦（1299）回吐2.06%，收報76.05元；平保（2318）跌1.52%，收報87.7元。石藥（1093）...
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救士氣瞄歐聯 領袖英「紅」破茅
適逢正副隊長佐敦軒達臣和占士米拿因傷缺陣，利物浦頓失去精神領袖而陷入低潮。幸而，米拿這名低調老大哥已傷瘉並周中足總盃復出後備上陣，今晚英超勢必擔正，紅軍有望重現雄風主場擊敗般尼茅夫，惟有下周中歐聯生死戰的後顧，相信不會盡數，故讓球主客和讓兩球「和」值博。 佐敦軒達臣無疑是利物浦精神領袖，球隊有他在陣，今季各賽事三十四場廿八勝四和兩負，場均入逾兩球只失零點七球；相反，此子各賽事近三場因大腿筋受傷倦勤，紅軍只得一勝兩負。 幸好，副隊長占士米拿也是紅軍其中一位無名英雄。他一直默默扮演精神領袖，利物浦二月初足總盃第四圈重賽主場1:0小勝梳士貝利，當時大部份主力乘半休戰期休假...
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南美四大名廚在「Mono」的八手盛宴
「世界最佳五十餐廳」榜上排名第一的「Mirazur」和第六的「Central」的主廚都是南美洲人，分別來自阿根廷和秘魯，香港餐飲界也有很多南美廚藝高手，好像中環「Mono」的Ricardo Chane...
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寰亞歌手唱《香港地》 分享抗疫貼士 黎明戴罩呼籲：暫時唔好聚餐！
新型冠狀病毒肺炎肆虐全球多地，近日毆美和日韓等外地確診個案飆升，成為傳媒和網民焦點，但本港的防疫抗疫意識亦不能鬆懈！寰亞集團主席林建岳旗下歌手，黎明、楊千嬅、梁漢文和草蜢等，最近合作拍攝一段短片，合唱...
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靳門抽射——盡快撥款沙中線開工
港鐵向來都係穩陣股，一直吸引很多股民作長線投資，但自去年六月初香港出現社會動亂，港鐵首當其衝，受到嚴重破壞，接着因肺炎疫情肆虐，令港鐵票務收入雪上加霜，港鐵前天公佈業績時表示截至去年底止，全年股東應佔溢利一百一十九點三二億元，按年下跌百分之二十五點四六。 港鐵面對這一連串突如其來的風波，可以說是經歷前所未有的挑戰，另一方面，沙中線受種種因素影響，工程費用嚴重超支，政府將會向立法會申請額外撥款，倘若撥款無法順利通過，工程便需面臨擱置，而過去花費近七百億元的公帑更會付諸流水，假如停工後要重新啟動工程，所衍生的龐大費用筆者真的不敢想像。 沙中線動工期間的確是一波三折，令工程進度一...
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馬場浮世繪——日日精彩爭第三捷
利敬國上周三晚交白卷，不過明日不乏實力座騎，有望收復前失。灰馬「日日精彩」剛戰回配他即在三級賽輕取「仁者荃心」和「常感恩」，明日該駒列陣一班賽，利敬國表示：「上季我策騎『日日精彩』贏馬時，便知道牠可以扶搖直上，躋身更高班次。雖然牠兩個月多沒有出賽，但期間操練正常，早前試閘亦輕鬆勝出，目前肯定具作戰狀態。今次負輕磅排好檔，有力挑戰幾匹高分馬，爭取今季三連捷。」 而談到「平海掌星」之機會，利敬國表示：「上場牠贏馬時姿態輕鬆，現時仍在進步中，在多操多跑下將會愈跑愈好。明日升三班再跑同程，即使同場對手實力頗強，但今次只負一一四輕磅及排四檔起步，我有信心馬兒會繼續演出進步。」 特約記...
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