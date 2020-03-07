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內地新增16輸入病例 衞健委指風險正提高

2020-03-07 列印
　　內地新冠病毒確診個案，截至今晨零時，新增一百六十九宗，當中湖北省佔一百二十六宗，全部在武漢。新增個案中有十六宗屬輸入病例，累計輸入個案有三十六宗。國家衞健委指，輸入病例上升，顯示風險逐步升高，對疫情的警惕性和防控不能降低，要繼續深化疫情防控，與世衛組織和有關國家合作抗疫。

　　衞健委估計四月份，部份疫苗有望進入臨牀或者應急使用。科技部生物中心副主任孫燕榮指，抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」已經成為臨牀救治用藥，至今有二百八十五名患者使用，未發現不良反應。另外，一名五十八歲澳洲音樂家本月二日由台灣返國後確診感染新冠病毒。台灣中央流行疫情指揮中心表示，他於上月二十三日由英國經曼谷入境台灣，曾在台北的音樂廳和演奏廳演出。目前有二十一名曾與其接觸的人士需居家隔離。
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