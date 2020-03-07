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林鄭班子捐薪1080萬

2020-03-07 列印
　　特首林鄭月娥早前表明，將連同其管治班子捐出一個月薪酬予公益金作慈善用途，在疫情下與市民共渡時艱。

  林鄭昨致函香港公益金，奉上一張她和一眾政治任命官員，包括各司局長、行政長官辦公室主任、各副局長及政治助理，合共四十四人一個月薪酬的支票，捐出共一千零八十萬五千二百五十元善款。

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