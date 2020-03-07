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新地八招加強物業防疫

2020-03-07 列印
　　新鴻基地產發展有限公司公佈，旗下近六百個商場及寫字樓將推出八項新措施，包括增聘關懷大使、增設自動消毒機等，以加強公眾衞生。

  新增的八項措施包括增聘三百位關懷大使，為訪客量體溫、開門及按升降機按鈕；加密清潔公共設施；設置逾三百部消毒搓手液機；加設自動消毒機；提升通風系統；確保洗手間及育嬰設施衞生；要求員工申報健康狀況，以及協助租戶加強防疫措施。新地指會繼續密切留意疫情的發展，不時完善措施。

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