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世衛：無證據人狗互傳病毒

2020-03-07 列印
　　六十歲馬主周巧兒早前確診新冠肺炎，她飼養的松鼠狗亦對病毒檢測呈弱陽性反應，成為全球首宗動物感染，引起市民對病毒或會人狗互傳恐慌。惟世界衞生組織澄清指，暫時未有證據表明狗隻與新冠病毒傳播有密切相關。漁護署建議狗主避免與寵物有過份親密接觸，並提醒狗主不要遺棄寵物。

　　世衞指，目前全球只有一宗狗隻感染個案，情況並不尋常，暫未有證據表明人狗之間會互傳病毒，故不認為寵物受感染，會成為病毒進一步廣泛傳播的推動因素。世衞組織衛生緊急專案負責人瑞安則表示，類似的狗隻感染清況，亦曾在沙士及及中東呼吸綜合症出現。

　　漁護署助理署長薛漢宗昨日接受電台節目訪問時則呼籲，飼養寵物的市民毋須過份擔憂，應加強為寵物清潔，並留意牠們的身體狀況，避免與寵物或其他流浪貓狗有親密接觸。

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