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抗疫前線女護士　獲免毒案陪審員職責

2020-03-07 列印
　　三十一歲兼職紋身師七年前涉「毒藏內褲」，從香港販運冰毒到紐西蘭，案件已進入傳召控方證人的階段，但因疫情關係延期至下星期二重開審訊。案件陪審團原定一共七人，由於其中一名女陪審員是前線護士，金貝理法評估健康風險後，昨日在另外六名陪審員席前，公佈正式免除該前線女護士的陪審員職責，該護士昨日毋須到庭。

　　金貝理法官昨日在庭上提到，該名女護士已加入醫護特別小隊，需要照顧新冠肺炎的患者。她讚揚該女護士十分勇敢地繼續工作，為顧及公共健康安全，決定免除她身為陪審員的職責，並指出法例規定六名陪審員亦能繼續審訊。根據法例，六人陪審團的決定必須達到一致，或五比一大比數，才能達成裁決。

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