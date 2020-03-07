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九巴自設口罩生產線

2020-03-07 列印
　　不少公司為保障員工健康，四出「撲」口罩。為解決問題，九巴昨公佈，母公司載通國際將會斥資設立口罩生產線，自行生產三層外科口罩，以加強對員工和家屬健康的保障。

  目前已購入生產機器及原料，近日亦在屯門車廠完成改裝無塵生產車間，預計可於四月投入生產口罩，而口罩規格達美國材料與試驗協會第一級標準（ASTM Level 1）。

　　九巴又指，生產口罩主要用來應付一萬三千多名員工需求，及歸還給政府，但如有餘力的話，會照顧員工家屬、退休員工、和社會大眾。

  除了生產口罩，九巴早前亦陸續在車廂引入納米光觸媒技術，加強殺菌工作，並增設酒精搓手液，供有需要乘客使用。

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