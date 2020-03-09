起半製成土彈及2.6公噸化學品 炸彈襲警團夥 17男女成擒

警方過去兩日大搜查全港二十二個處所，拘捕十七男女，涉嫌為一個本土激進武裝團夥，早前策動在明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖放爆炸品。警方在大角咀一幢商業大廈三個單位內檢獲三個土製炸彈半製成品，疑準備在公眾活動中襲擊警員，並起出二點六公噸化學品。警方強調，土製炸彈半製成品不穩定，一旦發生爆炸，對大廈安全構成嚴重影響，釀成重大傷亡。



警方「O記」有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，今年一月二十七日在明愛醫院急症室男廁一個馬桶被炸爛，一月二十八日深圳灣口岸廁所一個垃圾桶遭人放置炸彈引爆，二月二日港鐵羅湖站列車上職員發現一個土製炸彈，三案中的炸彈均涉炸藥及遙控裝置，事後在社交平台上亦有人承認責任。



警方經情報分析及深入調查後，O記探員前晚至昨凌晨搜查全港二十二個處所，共拘捕十二男五女，年齡介乎二十一至五十三歲，各人同屬一團夥，涉與上述該三宗土製炸彈案有關。



探員在大角咀必發道一二八號一幢商業大廈的三個單位，搜獲三個土製炸彈半製成品，每個炸彈內載有一點五公斤炸藥，以及檢獲三個未連上電線的爆炸裝置。同時檢獲二點六公噸化學物品，包括硝酸鹽混合物、硫磺及鎂粉等，以及六樽通渠水及六十支電子火柴，相信用作製造土製炸藥。探員昨晚在大廈涉案單位將一批證物搬上貨車運走。



涉醫院及港鐵設施被炸案



李桂華稱，檢獲的半製成炸彈相當不穩定，一旦遇熱或遇火或即時爆炸，對大廈及市民安全構成嚴重危險，批評有關人士罔顧公眾安全及極不負責任。他表示，相信檢獲的炸彈在製成後，激進示威者會在公眾活動中遙控引爆，以襲擊警員，亦會釀成市民傷亡。



李稱，炸彈部份原料為「黑火藥」，例如從爆竹中取出；但部份炸彈原材料屬危險品，不易取得，運送及儲存均需證書，警方會繼續追查材料來源，行動仍繼續中，不排除有更多人被捕。



其中一名被捕男子，昨凌晨被探員蒙頭押返大埔廣福邨廣禮樓二十一樓一單位，經調查後再帶返警署。有街坊表示，該單位有一名年約三十歲男子與其母親同住。



警員在大埔一單位調查期間，李桂華譴責有人不合理阻撓，當探員押其中一疑犯返其單位調查期間，有自稱區議員的人士拍門要求入內，亦有消防接報指單位有人被困而到場了解，而探員將疑犯押走時，有人刻意在大廈各樓層按動升降機按鈕及敲爛火警鐘，令升降機「層層停」運作暫停。



