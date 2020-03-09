警方過去多月曾檢獲烈性炸藥，其中去年七月二十日警方在荃灣德士古道隆盛工廠大廈一單位檢獲逾一公斤TATP烈性炸藥，拘捕三名男子。去年十二月九日，警方在灣仔華仁書院對開山坡檢獲兩個土製炸彈，內藏約十公斤包括HMTD炸藥及酸鋁。
今年一月十四日，警方在旺角利民大廈一單位檢獲一枚金屬水喉通火製炸彈，並在引爆時碎片擊升降機金屬門。其後又在上水河壩村一村屋對開一農地下，檢獲一批烈性炸藥，行動中拘捕多人。
警方過去兩日大搜查全港二十二個處所，拘捕十七男女，涉嫌為一個本土激進武裝團夥，早前策動在明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖放爆炸品。警方在大角咀一幢商業大廈三個單位內檢獲三個土製炸彈半製成品，疑準備在公眾活動...
2020-03-09
福建泉州一間用作新冠肺炎醫學觀察點的酒店於前晚倒塌，造成至少十人死亡，截稿前二十三人仍然受困，其中包括醫護人員。據悉，酒店一樓正在施工，工人當晚曾打電話向業主報稱，一條柱變形，幾分鐘後便發生事故。 福...
2020-03-09
日本三一一福島大地震將滿九周年，首相安倍晉三前往福島視察重建工作，強調三月十一日對日本而言，是無法忘卻的日子，又指當局正切實進行重建工作，呼籲更多國民移居當地。 三一一福島大地震將滿九周年，但因應疫情影響，當局取消一系列悼念活動。安倍晉三繼上年四月，再次前往福島視察，他表示，三月十一日對於災區的民眾和日本而言，是無法忘卻的日子，也是不應忘卻的日子。日本共同社分析指，安倍此舉是要對外展示，即時疫情持續擴大，當局依然致力於災後重建工作。 視察當日，安倍試乘了富岡站到雙葉站的鐵路JR常磐線。該條線路受福島第一核電站的事故影響，部份路段停止運行，預定本月十四日全線恢復通車，政府在當...
2020-03-09
本港新冠肺炎疫情持續，發展商暫緩推盤步伐多時，近日終有會德豐旗下的日出康城項目OCEAN MARINI出擊，繼日前上載樓書及示範單位後，昨日公佈首批101伙價單，兩房折實654.6萬入場。 會德豐地產...
2020-03-07
新冠肺炎疫情持續發酵，環球股市發展及經濟情況不明朗，恒指上周走勢反覆波動，不過仍然守住二萬六。證券界人士預計，環球經濟會持續受肺炎影響走下坡，港股本周料會跌穿26000點關口，但隨著內地陸續復工，市場...
2020-03-09
李斯特城上周中英格蘭足總盃十六強主場1:0小勝伯明翰，結束之前各賽事連續五場不勝低潮。領隊羅渣士即下令今晚英超主場迎戰阿士東維拉要再接再厲，加上射手伊恩拿祖乃對手剋星，故主勝捧得過！ （Now621台周二凌晨4:00直播） 狐狸挾上仗重返勝軌之勢，今晚英超迎戰維拉，羅渣士豪言非勝不可︰「今季還剩下十輪英超，我們要贏下一半，甚至更多，才可確保下季歐聯資格。己隊現已返回正軌，可以繼續向季初定下的目標前進。」 伊恩拿祖例不虛發 今晚李斯特城要全取三分的重任，相信會落在射手伊恩拿祖身上，因為此子今季聯賽及聯賽盃三鬥維拉各有一球進帳，今戰可望再成為對手剋星。再者，維拉各戰線四...
2020-03-09
無反相機流行，不少拍友仍然喜愛輕便的定焦數碼相機，隨身帶着拿起手就拍。為照顧街拍愛好者，Fujifilm帶來了第五代X100V，由感光元件、鏡頭、觀景器，以至LCD芒均有升級，加上支援無剪裁4K拍片，...
2020-03-09
受疫情影響，劇集《法證先鋒IV》首周7天跨平台總收視高達35.7點，打破6年來首周7天跨平台總收視紀錄，身為主角的陳煒（煒哥）和譚俊彥（Shaun）近日更加落力出動宣傳。不過唔使宣傳日子，兩人坦言主力...
2020-03-09
本港每天依然出現零星新冠肺炎確診個案，抗疫尚未成功，各界仍須努力，才有望圍堵病毒，但當局實施的家居隔離措施，並無專人貼身監控受隔離者，已發生有人企圖逃跑事件，當局須作檢討，堵塞漏洞。 截至本月初，共有十七名受強制檢疫的人士企圖離港，幸而入境處成功在口岸把各人截獲，衞生署隨即將他們送到檢疫營。經調查後，衞生署對其中兩名人士向法庭申請傳票，並提交部份人的證據供律政司考慮提控。 在現行家居隔離政策下，衞生署會致電了解隔離者的健康情況，而政府亦透過一系列監察措施，包括紀律部隊人員上門突擊檢查，以及政府資科辦透過通訊軟件的實時地點分享功能和電子手帶，以確定受檢疫人士留在居所。即使如此...
2020-03-09
由於新型冠狀病毒疫情在全球繼續蔓延關係，連帶賽馬業也受到影響。繼早前香港嚴格控制入場人數外，日本、法國及最近期的杜拜亦宣佈除了練馬師、騎師、當值董事及相關職員外，暫時禁止馬迷入場觀賽。 由三月起，世界各地都有不少大賽相繼上演，如香港打吡大賽、杜拜世界盃賽馬日、日本高松宮紀念賽等，如果疫情仍未受控，相信馬迷仍會有一段日子未能親自入場支持心水賽駒。 提到杜拜世界盃，這場總獎金高達一千二百萬美元的二千米泥地一級賽，於一九九六年首次舉行，當年的冠軍為美國傳奇馬王「雪茄」。今年此賽將踏入第二十五周年，以往曾勝出這場賽事的名駒多不勝數，當中包括「談唱劇」、「銀色魅力」、「杜拜千禧」、「...
2020-03-09