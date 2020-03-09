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上年至今11炸彈案　曾發現烈性炸藥TATP

2020-03-09 列印
■一月二十七日，明愛醫院急症室男廁一個馬桶被炸爛。資料圖片
■警方去年七月在荃灣德士古道工廈內起出武器及烈性炸藥TATP。資料圖片
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　　反修例風波發生至今九個月，警方先後多次破獲爆炸品案及拘捕多人。警務處長鄧炳強早前稱，社會慎防本土恐怖主義，過去九個月合共在十一宗案件中檢獲爆炸品及爆炸品實驗室。

　　警方過去多月曾檢獲烈性炸藥，其中去年七月二十日警方在荃灣德士古道隆盛工廠大廈一單位檢獲逾一公斤TATP烈性炸藥，拘捕三名男子。去年十二月九日，警方在灣仔華仁書院對開山坡檢獲兩個土製炸彈，內藏約十公斤包括HMTD炸藥及酸鋁。

　　今年一月十四日，警方在旺角利民大廈一單位檢獲一枚金屬水喉通火製炸彈，並在引爆時碎片擊升降機金屬門。其後又在上水河壩村一村屋對開一農地下，檢獲一批烈性炸藥，行動中拘捕多人。
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