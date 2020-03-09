港增五確診及一死亡 女馬主出院家傭染疫

本港昨日新增五宗新冠肺炎確診，印度團再多兩人確診，北角福慧精舍增一宗關連個案；馬主周巧兒昨日康復出院，其四十七歲女傭卻確診，另一名居於跑馬地藍塘道的英籍男子亦確診，他曾出遊日本及倫敦。據悉，一名在尖沙咀重慶大廈接受家居檢疫的男子懷疑初步確診。此外，一名女患者因病情惡化離世，累計三人死亡。



醫管局表示，一名七十六歲確診女患者昨午因病情惡化，於明愛醫院離世。涉事女患者本身有糖尿病，潛伏期間無外遊，上月二十八日發燒，本月初確診，屬本地個案，其後病情轉為嚴重。其七十九歲丈夫亦確診，他們住在長沙灣元州邨元樂樓。



衞生防護中心公佈，新增個案包括一名七十六歲男子，他居於碧瑤灣，是早前曾到印度旅遊確診者的團員。他本月二日出現肚瀉的徵狀，當時抽取的上呼吸道樣本對病毒呈陰性，之後入住檢疫中心，前日再抽取的深喉唾液樣本呈陽性，其妻子及家傭會被送往檢疫中心。



另一名五十九歲女子，早前亦參加上述的印度旅行團，證實亦確診。她有長期病患，居於元朗十八鄉路八十三號原築一座。她沒有出現病徵，日前被安排入住檢疫中心，其深喉唾液樣本昨日證實呈陽性反應，已獲安排入住伊利沙伯醫院接受治療，現時情況穩定。



另一個案為一名五十五歲男子，居於北角百福花園康福閣，是早前北角福慧精舍佛堂確診善信的丈夫。他沒有病徵，首次驗出的樣本呈陰性，直至在檢疫中心隔離的第十二日，抽取的深喉唾液樣本呈陽性。



馬主周巧兒昨日康復出院，但其一名外傭早前確診後，另一名女傭亦確診染病，該女傭沒有病徵，同樣入住檢疫中心至第十二日時深喉唾液樣本測試呈陽性。



張竹君指，由於女傭被送往檢疫中心前，較多留在家中，估計是同住家人傳染的機會較大。



中招英籍漢曾到日本公幹



一名四十一歲英籍男子，居於藍塘道，上月十九日曾到過日本公幹，兩日後由日本返港再轉機至倫敦，二十九日乘CX250返港後，出現頭痛、喉嚨痛等病徵，之後到律敦治醫院驗出樣本呈陽性。男患者病發前兩日，即本月四至五日，曾在銅鑼灣利園一期上班，中心正追蹤其密切接觸者。



此外，據悉一名居住重慶大廈正接受家居檢疫的男子初步確診。他二月中下旬到過內地，本月一日返港後接受十四天家居檢疫，昨天不適到伊利沙伯醫院求醫，消息指，他無發燒，但有喉嚨痛，經第一輪快速測試後暫列為高度懷疑個案，須作第二輪檢測。