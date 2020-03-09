意大利增近1300宗確診 米蘭威尼斯等 「封城」

意大利新冠肺炎疫情如噴井式大爆發，過去一天新增近一千三百宗確診病例，政府緊急封鎖疫情最嚴重的倫巴第等十五個北部省市，金融重鎮米蘭和旅遊熱點威尼斯均在封閉之列，有米蘭民眾趕在「封城令」生效前逃城。另外，伊朗亦新增逾千宗個案，外長扎里夫發文批評美國收緊對伊制裁，令當地缺乏物資抗疫，呼籲全球各國發聲反對。



意大利過去一天新增一千二百四十七宗確診個案，再創單日新高，累計至近五千九百宗，死亡人數增加三十六人至二百三十三人。總理孔特周日凌晨簽署法令，封閉倫巴第等十五個北部省市至下月三日，包括金融中心米蘭及著名旅遊城市威尼斯，涉約一千六百萬人，約佔全國人口四分之一。消息一出，大批市民湧至米蘭火車站，盼在「封城令」生效前出城。



伊朗確診增逾千宗



此外，伊朗確診一日內增過千宗，增至六千五百六十六宗，再有多四十九人不治，累計一百九十四人死亡。外長扎里在社交平台發文，美國收緊對伊制裁，令當地缺乏物資抗疫，形容此舉為「以醫療恐怖主義取代經濟恐怖主義」，呼籲全球各國發聲反對。



南韓超過七千三百人染疫，五十人不治。中央防疫對策本部表示，近八成個案屬於集體感染，大邱市及慶尚北道的確診數目佔整體九成，逾六成三個案與「新天地教會」相關。南韓今日起實施口罩限購，每人每周只可購買兩個口罩。



馬爾代夫失守



美國有近四百人確診，首都華盛頓確診首宗病例，患者上月底曾出席「保守政治行動會議」，當時總統特朗普和副總統彭斯亦在場。白宮表示，不擔心兩人會被感染，因為他們與出席者沒有任何接觸。「至尊公主號」已獲准停靠加州奧克蘭港，預計當地時間八日下午靠岸，需要數日讓乘客分批下船。



另外，印度洋島國馬爾代夫宣告失守，患者為兩名度假村員工，另有兩名法國遊客出現疑似徵狀，當局封閉兩座度假村。保加利亞亦首現兩宗確診個案。