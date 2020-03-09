  • 2020年3月9日 星期一
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎吳尊廁紙意大利袁國勇

日報新聞 > 港聞

確診日男併發腦炎 全球首例

2020-03-09 列印
　　日本新冠肺炎疫情持續，本土連同「鑽石公主號」郵輪確診個案達一千一百六十四宗，其中山梨縣一名確診的二十多歲男子，病重致失去意識且患有腦膜炎，其腦脊液對新冠病毒測試呈陽性，專家認為極可能是新冠病毒引發腦膜炎，或成全球首宗。患者現留醫山梨大學醫學部附屬醫院深切治療病房，由於他沒有外遊史，故感染途徑尚未釐清。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，今次案例證明新冠病毒有能力入侵中樞神經，引致腦膜炎，「沙士」時期亦有患者的肝、腎等器官被病毒入侵，故認為有患者併發腦膜炎屬預期之內。

　　何栢良指出，若病毒入侵至肺部以外的器官，針對治療病毒肺炎的藥物則未必見效，變相增加治療難度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd