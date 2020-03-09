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湖北新增44確診 其他省市首次無病例

2020-03-09 列印
　　國家衞健委昨公佈，全國三十一個省市新增確診病例四十四宗，當中四十一宗來自湖北武漢，新增死亡病例二十七宗，全部來自湖北。

　　全國累計確診八萬零六百九十五宗，湖北以外其他省份，首次無本土確診病例，反映疫情防控形勢持續向好。

　　國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，除湖北以外，其他省份新增確診病例三宗，均為境外輸入病例，首次無本土新增確診病例；武漢新增確診病例降至五十宗以下，反映當前防控措施科學有效，疫情防控形勢持續向好，但隨著輸入個案不斷出現，防疫仍然面臨不少壓力。

　　身兼中央指導組副組長的中央政法委秘書長陳一新強調要繼續保持警惕，但也要提前謀劃復工復產，分批推動滯留武漢人士離開等。

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