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14日內曾訪德法西日 入境澳門須醫學檢查

2020-03-09 列印
　　新冠肺炎肆虐多國，澳門衞生局因應德國、法國、西班牙和日本爆發新型肺炎疫情近期愈趨嚴重，昨日中午十二時起，要求所有人在入境前十四天內曾到過這四個國家，必須接受醫學檢查。

　　星期二中午十二時起，澳門將進一步加強措施，入境前十四日到過以上國家的人士，澳門居民需要在當局認為適合的家居地點接受醫學觀察十四天；非澳門居民需自費在指定酒店隔離醫學觀察。另外，本港昨日起衞生署將入境健康申報措施由內地抵港航班，擴至所有抵港航班。航空公司會向乘客派發健康申報表，但有市民向傳媒指出措施有漏洞，不排除有人虛報資料。

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