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早段跌2000點破紀錄 港股瀉千點 環球股災杜指喪插觸發熔斷

2020-03-10 列印
■美股昨晚開市一度急插逾二千點，交易員一臉無奈。美聯社
■港股昨天收市報二萬五千零四十點，全日跌一千一百零六點。
■石油輸出國組織與俄羅斯減產談判破裂，沙特劈價及增產，引發油價急挫最多三成。 資料圖片
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        全球最大產油國沙特阿拉伯與俄羅斯爆發原油價格戰，國際油價暴跌最多三成，觸發金融市場恐慌，股、匯及債市齊瀉。美股三大指數昨晚開市暴跌，杜指一度插水逾二千點，創歷來點數下跌紀錄，觸發熔斷機制須停市十五分鐘，截至昨晚十時仍跌逾千五點，跌幅達百分之六，納指亦跌近百分之六。歐洲主要股市跌幅更慘重，英、法、德股市中段均大跌逾百分之八。港股昨天亦暴瀉逾一千一百零六點，其中滙豐控股跌穿五十元水平，收報四十八點七五元。

        新冠肺炎疫情陰霾未散，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，沙特劈價及增產，引發油價急挫最多三成。資金恐慌避入美債，美國十年期國債息率曾跌穿〇點三一三厘，創歷史新低。美股三大指數開盤不久即裂口式下跌逾百分之七，四分鐘後觸發熔斷機制，須暫停交易十五分鐘。歐洲三大指數亦應聲齊挫。

　　美股發生熔斷是歷來第二次。首次發生於九七年十月二十七日，當天杜指大跌百分之七點一；○八年金融海嘯時，並未觸發熔斷機制。

　　杜指早段低見二三八二三點，中段報二四二九五點，跌一千五百六十八點；納指則報八一三五點，跌四百三十九點。滙控美國預託證券價格見四十八點○八港元，跌零點六七港元；騰訊則見三百七十七點一一港元，跌零點二九港元。紐約期金中段報每盎司一千六百六十七點八美元，跌四點六美元；紐約期油則報每桶三十三點九九美元，跌七點二九美元。

　　友信證券研究部總監陳偉聰表示，熔斷機制觸發後會令外圍投資者失預算，有機會令現貨市場增加沽壓。由於美股期貨急挫至熔斷，亞洲區投資者憂慮加深，觸發亞洲區股市急挫，澳洲股市急挫逾百分之七，新加坡股市跌百分之六，日本股市亦瀉百分之五，跌幅均較港股為大。

油價急挫三成

　　京華山一研究部主管彭偉新表示，市場憂慮焦點，漸漸從疫情轉移至油價戰。他指，油價低迷會有機會令部份產油商出現債務違約，認購有關高息債的金融機構亦受波及，「如果沙俄兩國唔讓步只會攬炒」，並相信有關危機只是開始，股市跌勢未完全反映相關情況。

　　港股昨天暴跌逾一千一百零六點，滙豐控股跌穿五十元水平，收報四十八點七五元，為逾三年半新低，而騰訊插水十八點四元，收報三百七十七元，友邦亦跌四點六五元，報七十一點四元，三隻重磅股合共拖低恒指三百八十點。

滙控跌穿50元

　　港股昨天開市即下挫，尾巿曾失守兩萬五關口，收市報二萬五千零四十點，全日跌一千一百零六點，是逾一年收市新低，成交額近一千七百億元。五十隻藍籌全線下跌，中海油跌百分之十七點二，在藍籌中表現最差，其次是中石油，跌百分之九點六。
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