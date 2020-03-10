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印商司機確診 港累計116病例

2020-03-10 列印
　　本港昨新增一宗新冠病毒肺炎個案，累計一百一十六宗。患者為日前確診印度裔港商的私人司機，相信被僱主傳染。衞生防護中心表示，司機的確有較高感染風險，建議他們保持車廂及個人衞生。

　　新確診司機為五十六歲印度裔男子，與僱主同住半山寶城大廈A座，無外遊記錄。患者本月四日從機場接僱主返回家中，翌日再送他到嘉諾撒醫院及律敦治醫院求診，在僱主入院後，返回德輔道西三百四十一號家中住一晚，並無其他密切接觸者。他本月六日進入檢疫中心，七日起發病，被送往律敦治醫院。
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