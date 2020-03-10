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意新增1541確診 封城擴至14省份

2020-03-10 列印
■意大利封城擴大至疫情重災區倫巴第等十四個北部省份。
■中國疫情逐漸減退。
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　　內地疫情有減退跡象，歐美就處於大爆發。內地新冠肺炎昨日累計八萬多宗，除湖北外，並無本土新增病例。意大利昨天新增一千五百四十一宗，確診達七千四百二十四人，共三百六十六人死亡，總理孔特簽署法令，將封城措施擴大至疫情重災區倫巴第等十四個北部省份。

　　南韓則新增三百四十四宗確診，新增個案大部份來自大邱及慶尚北道，累計七千四百七十八人感染，共五十三人不治，總統文在寅表示，如果確診病例進一步減少，並進入穩定階段，南韓將被視為疫情防控的模範，但提醒目前切忌樂觀。
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