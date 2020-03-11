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私家診所收集樣本驗新冠病毒反應差

2020-03-11 列印
　　衞生署周一起擴展「加強化驗室監察計劃」，私家醫生及診所可自願收集病人樣本，轉交政府化驗所免費做新冠病毒測試，但反應差勁。

　　衞生防護中心指出，計劃的首日僅收集得單位數目樣本，指明日起將於衞生署轄下的胸肺科及社會衞生科診所設立唾液樣本收集箱，方便私家醫生交樣本。

　　特首林鄭月娥指，有四十宗確診個案是透過計劃尋找出來，呼籲私家醫院和醫生積極參與計劃，又指會聆聽業內人士意見，改善收集樣本流程。

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