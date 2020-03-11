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周大福全體執行董事減薪三成

2020-03-11 列印
　　周大福公佈，全體執行董事由二月至四月減薪三成，與員工共渡時艱；強調沒有裁員計劃，又會積極開拓線上銷售渠道，彈性安排員工在家或辦公室工作。

　　周大福表示，早前港澳約四十多間暫停營業的分店，現時本港約二十間已恢復營業。由於新冠肺炎的疫情發展不斷變化，令全球的經濟發展及零售市場短期內均面對嚴峻挑戰，集團將持續評估發展。

　　另外，為鼓勵員工在休假期間自我增值，向員工額外提供「有薪在家學習假期」，讓員工參與線上培訓。

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