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DSE考生獲發薄質口罩 葉建源促政府盡快澄清

2020-03-11 列印
DSE考生獲發薄質口罩 葉建源促政府盡快澄清
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　　教育局早前宣佈，所有中學文憑試考生須佩戴口罩，局方已準備五十萬個口罩供考生使用。各中學近日領取准考證及口罩，並於考生返回學校時一併派發。教育界立法會議員葉建源昨表示，接獲多名學校教師反映，認為分發予考生的三層口罩太薄（見圖），恐影響功能。問題口罩主要來自北京朝陽區及俄羅斯，教育局代表昨於立法會衞生事務委員會特別會議上表示，口罩由政府物流服務署提供，葉指希望政府盡快澄清，使考生可安心佩戴應考。

　　另外，議員關注復課後，是否有足夠兒童口罩供使用，教育局強調留意情況，食衞局局長陳肇始表示，會向本地口罩生產商反映，希望他們研究進行生產。

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