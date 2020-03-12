世衞宣佈全球大流行 埃及團九人全中招 疫流回港

新冠肺炎在全球擴散，世界衞生組織昨日終於宣佈疫情為全球大流行。病毒亦有大舉進軍香港的趨勢，新華旅遊一個埃及團一名導遊和八名團員齊齊中招，成為疫情下首個百分之百染疫群組。鑑於逾百個國家出現疫情，衞生防護中心再次呼籲市民延遲非必要的外遊，「希望大家忍一忍。」此外，早前一名確診患者的女兒亦初步確診，而她的潛伏期長達二十一日。



新冠肺炎疫情自中國蔓延全球，截至昨晚全球確診十二萬一千五百六十四宗。世衞終宣佈新冠肺炎疫情構成全球大流行，料會激起更多國家在全國或局部，實施級別更高的緊急應變措施。



昨天本港新增九宗新冠病毒確診感染個案，累計一百二十九宗。其中新華旅遊一個埃及團早前已有三名團員確診，至昨天再有多五名團員及領隊中招，包括一名五十七歲男團友，家住碧堤半島七座，他任職食環署，在長洲市政大廈工作。他上周日起發病，當日及翌日光顧過深井的鴻記餐廳，以及向私家醫生求診，十日仍上班，並與同事用膳。其同赴埃及的太太亦初步確診。



前日確診大埔食環署員工的五十九歲太太亦確診，她在本月六日仍在埃及時已發病，回港後曾向大埔富亨商場的私家醫生求診，現於大埔那打素醫院留醫。一對已退休的夫婦團友亦確診，他們同為六十三歲，與女兒同住藍田麗港城二十六座，回港後曾到麗港公園、藍田公園做運動，亦有到街市及超市買餸，前日發病後留醫聯合醫院。



該團的二十三歲男領隊，與家人同住九龍灣德福花園P座，上周日未到檢疫中心時發燒，轉送聯合醫院。他上月二十五、二十六日上班，二十七日帶埃及團，回港後曾與親戚到大圍拜山，以及與朋友到油尖旺食飯。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該團曾於上月二十八日至本月二日曾乘坐郵輪「MS Grand Princess」遊尼羅河，郵輪屬當地約六十至七十人的郵輪。她明言，該團全被感染情況是「較犀利」，未能確定埃及是否爆發疫情，已聯絡當地衞生部門協助調查。該團的八名團友涉及四對夫婦，中心未知是團內互相感染，還是一同在當地受感染。



此外，澳門衞生局表示，兩名澳門男女曾到埃及旅遊，並與新華埃及團乘坐同一航班回程，雙方座位距離三排。兩人回澳後輕微低燒，目前對病毒檢測均呈陰性，須隔離十四日。



女患者潛伏21日方發病



另外，一名三十六歲女子確診，其確診父親早於上月十六日留醫至今。她完成十四日檢疫期後返回家中，但至上周日起發病。若以患者最後一次接觸確診父親的日子，即上月十六日起計，其潛伏期或長達二十一天。張竹君表示，相信她被父親傳染，她又強調十四日檢疫期足夠，但會在檢疫期結束後，再加十四日醫學監測，以防類似個案發生。