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【停課不停學】幼小學習網站有齊過千款故事書/遊戲/實驗/手作

2020-03-12 列印
【停課不停學】幼小學習網站有齊過千款故事書/遊戲/實驗/手作
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　　疫情持續，小朋友常留家中，難免感到無聊。有一個外國遊戲學習網站，有齊練習、故事圖書、手工興趣、益智遊戲等，爸媽不妨陪玩陪做。詳情：http://bit.ly/39z3qCt
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