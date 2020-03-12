  • 2020年3月12日 星期四
  • 20º
  • 88%
熱門： 國泰新冠肺炎埃及團口罩古天樂

日報新聞 > 港聞

泰領事館指港澳護照仍享免簽入境

2020-03-12 列印
　　泰國是否取消港人免簽入境安排，泰國官方不同機構各說各話。路透社引述泰國內政部長表示，因應疫情擴大，將取消十八個國家落地簽證，以及另外三地包括香港、韓國和意大利的免簽證入境。但泰國駐香港總領事館昨天表示，港澳特區護照持有人的簽證入境不受影響。

　　泰國駐港領事館昨午五時在社交媒體發佈公告表示，關於有報道指泰國政府取消一些豁免簽證國家協議，澄清基於協議屬雙邊協議，香港特別行政區護照及澳門特別行政區護照持有人將不會受到影響，換言之，港人仍可享免簽入境安排。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd