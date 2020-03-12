北角佛堂群組染疫 弟子致歉：後悔無停共修

美國賽馬史上最大的毒馬案續有新發展，於當地時間本周一在邁阿密被捕的著名練馬師薛緯誠和黎法和，被要求在本月二十三日出庭，各就兩項有關串謀虛假標籤控罪作初步答辯，該控罪最高刑罰監禁五年。而賽馬車練馬師Nick Surick被認為是此案關鍵人物，執法人員監聽其電話時，他提到殺死黎法和旗下六駒以掩飾罪證，Nick Surick被控串謀虛假標籤和妨礙司法公正，最高刑罰監禁二十年。 另外，牽涉此案的十一位練馬師，已被紐約州賽事管制部吊銷牌照，而薛緯誠旗下的去年美國最佳三歲馬兼應屆沙特盃盟主Maximum Security，已轉投另一著名練馬師巴富特，馬主前日發聲明指，對薛緯誠涉案感到極...

2020-03-12