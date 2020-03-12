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北角佛堂群組染疫 弟子致歉：後悔無停共修

2020-03-12 列印
北角佛堂群組染疫 弟子致歉：後悔無停共修
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　　北角「福慧精舍」佛堂（見圖）爆出多宗確診新型冠狀病毒個案，衞生防護中心仍在調查病毒源頭，目前未有結果。北角福慧佛堂昨在報章刊登聲明，對佛堂出現新冠病毒群組感染，表示後悔和難過，又對事件處理不當表示歉意。

　　佛堂聲明由弟子發表，但未有提及人數。佛堂指，在農曆新年後，曾因應疫情商討應否暫停共修，但因社會觸覺不夠靈敏，眾弟子出現不同意見，最終作罷，回想事件感到懊悔不已。

  佛堂又指，對多人染病及傳媒高度關注毫無經驗，一時不知如何是好，因此與政府及傳媒配合不當表示歉意。聲明最後提到，願所有患者康復，全球疫情盡快消除，社會重回正軌。

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