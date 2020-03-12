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美股中段跌1105點

2020-03-12 列印
　　美國總統特朗普未如期昨日公佈減稅及刺激經濟措施，市場失望，美股周三中段急瀉，杜指報一千一百零五點，報二三九一二點；納指則報八○四四點，跌二百九十九點。滙控美國預託證券價格見四十八點四二港元，跌零點二三港元；騰訊則見三百七十三點七三港元，跌四點六七港元。
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