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入境北京旅客 須家居隔離14天

2020-03-12 列印
■湖北累計六萬七千七百七十三宗確診。資料圖片
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　　內地昨日新增四十三宗確診，累計八萬零九百六十七宗，再有二十二人死亡，共三千一百六十二宗死亡病例。北京市政府昨日宣佈，所有入境北京的旅客，不論是否來自疫情嚴重的國家，都必須接受居家或集中觀察十四日。

　　在重災區湖北，累計六萬七千七百七十三宗確診，三千零四十六人死亡。

  國際衞健委表示，疫情總體保持在較低水平，每日新增的確診和疑似個案，連續五天保持在雙位數，顯示防控形勢持續向好，但強調湖北及武漢的確診病例數量仍然較多，疫情防控任務依然艱巨繁重。

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