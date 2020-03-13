體壇演藝界「失守」 湯漢斯夫妻確診 球星中招NBA意甲西甲停賽

新冠病毒肺炎疫情全球大流行，連美國影帝湯漢斯也不敵病毒侵襲，他宣佈與太太的測試皆呈陽性。此外，美國NBA猶他爵士的中鋒戈貝爾、意大利甲組球隊祖雲達斯的後衞魯加尼，亦證實受病毒感染。由於戈貝爾中招，NBA多名球員須即時隔離。NBA宣佈暫停餘下所有賽事，意甲及西甲亦宣佈暫停賽事。



榮獲兩屆奧斯卡金像獎影帝的湯漢斯，昨天在社交專頁發出聲明，指他和妻子身處澳洲拍片，兩人均感到疲倦，好像染上感冒，同時身體疼痛。妻子忽冷忽熱，有輕微發燒。為此，他們接受了新冠病毒檢測，結果呈陽性，兩人遵從澳洲當局的安排將再次檢測，並接受隔離。湯漢斯妻子曾到澳洲一家電視台接受訪問，兩名節目主持及多位工作人員因此須隔離。



現年六十三歲的湯漢斯，主演過多部荷里活賣座電影，多次飾演大英雄，包括《雷霆救兵》的上尉米勒、《盜海狙擊》的船長菲利普斯、《薩利機長》中的機長薩利， 並憑《費城故事》和《阿甘正傳》中的精湛演出，連續兩屆榮登奧斯卡影帝。



爵士中鋒確診 隊友也不適



此外，美國籃球隊猶他爵士的中鋒戈貝爾亦確診患上新肺炎，成為首名染病的NBA球員。戈貝爾在周一的記者會上，以行動表達不相信疫情嚴重，故意用手觸碰所有記者的收音咪，結果玩出禍來，現時未知有多少在場記者受影響。據悉，戈貝爾情況穩定，已接受隔離。同時，其隊友控球後衞穆迪埃亦感不適，正等候檢測結果。



戈貝爾確診的消息傳出後，美國時間周三當晚舉行爵士對雷霆的比賽宣告延後，兩支球隊的球員將接受檢測和隔離。NBA其後宣佈，暫停餘下所有常規賽賽事，據悉理事會已達成共識，以後或將閉門比賽，詳情會在稍後公佈。



意甲隊友染病 C朗返家鄉隔離



意甲球隊祖雲達斯後衞魯加尼亦染病，他三月六日參加操練，八日主場對國米亦落場比賽，賽後與隊友包括球星C朗拿度在內同在更衣室慶祝。魯加尼十日發病，昨日確診。意甲因應疫情，本周一開始暫停賽事，直至下月三日；C朗亦暫時在家鄉葡萄牙隔離。



另外，歐洲富豪球會皇家馬德里有籃球員確診，由於足球員及籃球員共用訓練設施，西甲宣佈暫停聯賽。